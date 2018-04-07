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Buradasınız : » » Hatay'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, aralarında terör örgütü sorumlularının da yer aldığı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hatayda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, aralarında terör örgütü sorumlularının da yer aldığı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbari faaliyetleri kapsamında, Amanos kırsalında dün bir grup teröristin eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla saat 19.20 sıralarında yakın hava destekli operasyon düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Teröristlerce 26 Mart'ta şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un adının verildiği operasyonda, aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 6 terörist silahlarıyla ölü ele geçirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Teröristlerle 2 M-16 tüfek, 4 kalaşnikof tüfek, 4 el bombası ile silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, hatay, amanos
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