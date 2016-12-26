Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246 oldu

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen siviller arasında yer alan ve Hatay'a getirilen ağır yaralı sayısı 246'ya ulaştı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e ulaştırılan yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 246'ya ulaştı. Yaralılardan 98'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 91'inin il dışına sevk edildiği, tedavisi tamamlanan 33'ünün taburcu edildiği belirtildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan 34'ü yaşamını yitirdi.

Yardımlar sürüyor

Öte yandan Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik insani yardımlar da devam ediyor.

Aralık ayı itibariyle 575'i Türk Kızılayı, 435'i İHH tarafından olmak üzere toplam bin 10 yardım yüklü tırın bölgeye ulaştırıldığı bildirildi. AA