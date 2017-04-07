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Hatay'a düşen uçağın pilotu tutuklandı

Antakya ilçesinde düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

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Hataya düşen uçağın pilotu tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayarak kurtulan ve omuriliğindeki kırık nedeniyle Hatay'da ameliyata alınan 56 yaşındaki pilot Mehmet Sufhan'ın, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Sufhan, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Suriyeli pilot Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot, Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde yaralı bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Etiketler: hatay, pilot, uçak
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