"Hasbahçe'ye imar" iddiası yalanlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Hasbahçe'ye imar" başlıklı haberin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Bakanlık, bugün bir gazetede yer alan 'Hasbahçe'ye İmar' başlıklı habere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yayımlanan haberin tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberin Tarihi Yarımada'nın yapılaşmaya ve imara açılmak istendiği algısını oluşturarak kamuoyunu yanıltmayı hedeflediği açıktır. Bütünüyle spekülasyondan ibaret bu haberin aksine Bakanlığımız, Sur-u Sultani'nin yeniden ihyasına ilişkin çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Ahırkapı Feneri ile Sepetçiler Kasrı arasındaki alanın imara açılması ya da burada yeni yapılaşmaya izin verilmesi söz konusu değildir. Bilinmelidir ki bir dünya mirası olan Topkapı Sarayı'na ve çevresindeki tarihi dokuya zarar verilmesine asla müsaade edilmeyecektir. Bu maksatlı haberi ve yapılan açıklamaları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."