Harvey Kasırgası 5 can aldı

ABD’de Harvey Kasırgası'nın vurduğu Teksas'ta şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan ve selin sürüklediği insanlar nedeniyle bu sayının artabileceği belirtiliyor.

Teksas Valisi'nin talebi üzerine müdahale eden asker sayısı 3 bine çıkarıldı.

Eyalette 250 otoyol ulaşıma kapandı, insanlar evlerinin çatılarında kurtarılmayı bekleyen binlerce insan olduğu bilgisi geliyor.

Harvey Kasırgası'nın yarattığı tahribatı en iyi açıklayan, bizzat Başkan Trump'ın tweeti oldu.

Trump'ın tweeti

Trump tweetinde, “Uzmanlar Harvey’i 500 yılda bir olabilecek sel diye tanımlıyor.” Yazdı.

Şu ana kadar altyapıda ciddi hasar oluştu. Kasırga sonucu 250 bin kişi elektriksiz kalırken, telefon hatlarının büyük bölümü çalışmaz halde.

Houston'da temiz suya ulaşmak giderek zorlaşıyor.

Federal Acil Durum Yönetim Dairesi FEMA gelecek hafta ve aylarda salgın tehlikesine dikkat çekiyor.

FEMA yıllarca kasırganın yaralarını sarmak için Houston'da faaliyetlerin süreceğini açıkladı.

Daha büyük bir sel felaketi bekleniyor

Yeni haftada yağmurun artacağı ve eyaleti daha büyük bir sel felaketinin beklediği belirtiliyor.

Başkan Trump'ın Salı günü kasırganın vurduğu Teksas'a gideceği açıklandı.

