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Harun Kodalak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu

HSYK 1. Dairesinin kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın arasında bulunduğu 14 başsavcı ile 1 başsavcı vekilinin görev yeri değişti.

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Harun Kodalak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesinin kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın arasında bulunduğu 14 başsavcı ile 1 başsavcı vekilinin görev yeri değişti. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSYK'nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Kodalak'tan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman atandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza Sam İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Gebze Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Cihangir İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Van Cumhuriyet Başsavcısı, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mardin Cumhuriyet Başsavcısı, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı, Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Artvin Cumhuriyet Başsavcısı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Başak Eryılmaz Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı ve Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Yüksel Kocaman'ın öz geçmişi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 5 Mayıs 1970'te dünyaya gelen Kocaman, ilk, orta ve lise eğitimini Devrek'te tamamladıktan sonra 1993'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yüksel Kocaman, 1998-2001 yıllarında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı, 2001-2003 yılları arasında ise Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Kocaman, 2003 yılından itibaren sırasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimliği, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne 2011'de atanan Yüksel Kocaman, 31 Ekim 2014'te ise Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan Harun Kodalak ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapacak.

 

Etiketler: hsyk atamalar, HSYK, başsavcı
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