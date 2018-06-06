Harran Üniversitesi Bab'da fakülte kuruyor

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El-Bab'da şimdi de eğitim faaliyetleri başladı.

Harran Üniversitesi (HRÜ), Türk Silahlı Kuvvetlerince Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerdeki gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla üniversite olarak karar alındığını açıkladı.

Suriye'nin Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki binlerce genç, yıllar sonra kendi ülkelerindeki güvenli bir ortamda üniversitede eğitim görme hayaline kavuşma imkanı bulacak.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ve beraberindeki heyet, bölgede altyapı ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü fakülte binasında incelemeler yaptı.

Fakültede 3 dilde eğitim verilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, söz konusu fakültede Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verileceğini belirtti.

Fakülte bünyesindeki bölümlerin ihtiyaca göre belirleneceğini aktaran Taşaltın, "Harran Üniversitesi olarak TSK'nın terörden arındırdığı Suriye'nin Bab şehrinde fakülte kurma çalışmalarına başladık. Ülkemizin insani girişimlerine destek olmak amacıyla Suriye'deki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitimle ilgili çalışmalar yaparak, büyük bir boşluğu doldurmak istiyoruz" dedi.

HRÜ'nün geçen ay bölgede yaptığı Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) 800 öğrenci katılmıştı.

Kaynak: AA