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Harp Akademileri Komutanlığı davasında 125 sanık için müebbet hapis cezası istendi

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetleriyle ilgili davada, 125 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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Harp Akademileri Komutanlığı davasında 125 sanık için müebbet hapis cezası istendi

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