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Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çankırı ve Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak, Yapraklı ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.

Çorum

Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Bayat ve İskilip ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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