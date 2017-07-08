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Hamburg savaş alanına döndü

G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg’da sayıları 100 bini bulan küreselleşme karşıtı gruplar yolları kapattı, barikatları, araçları ateşe verdi.

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Hamburg savaş alanına döndü

Hamburg Polisi, G20 Liderler Zirvesi'nde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaralı ve gözaltı sayısını açıkladı. Açıklamada, zirve karşıtı gösterilerde yaralanan polis sayısının saat 09.00 itibarıyla 213'e, gözaltına alınan gösterici sayısının 265'e çıktığı kaydedildi.

Hamburg'daki protestocuların merkez üssü olan Schanzenviertel bölgesinde dün gece yaşanan şiddet olaylarında göstericiler molotofkokteyli, demir çubuklar, yön levhaları, taş ve şişelerle polise ve çevredeki işyerlerine saldırdı.

Ellerinde demir sopa ve molotofkokteyli bulunan göstericilerin bölgedeki bazı binaların çatısına kaçması üzerine özel kuvvetler bölgeyi kontrol altına aldı. Yaklaşık 500 gösterici bir marketi yağmaladıktan sonra ateşe verdi.

Polis açıklamasında, dün geceki protestolarda 63 kişinin gözaltına alındığı ve 14 kişinin tutuklandığı duyurularak, gösterilerin bugün de sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Olaylarda yaralanan gösterici sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler: protestolar, hamburg, g20, almanya
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