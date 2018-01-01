Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri: Amerika'nın Kudüs baskısına rağmen Türkiye onurlu bir duruş sergiledi

İHH Malatya Şubesi ve kentteki sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda düzenlenen Mescid-i Aksa Dayanışma Gecesi Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, programda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının kendilerine acı verdiğini belirtti.

Bu kararın kendileri için geçerliği olmadığını ifade eden Zuhri, "Bu kararın çok tehlikeli sonuçları olduğunu biliyoruz. Ancak kararın ümmetin uyanışına vesile olduğunu görüyoruz. Bu kararın ardında İslam dünyasında Kudüs'e karşı büyük ilgi uyandı. İslam dünyası Trump'un kararına hayır demek için meydanları doldurdu. Kudüs İslam toprağıdır, Amerika toprağı değildir. Müslümanlar olarak görevimiz sadece Trump'un kararına karşı çıkmak değil Mescid-i Aksa'yı tekrar özgürleştirmek." diye konuştu.

'Türkiye Kudüs kararında asaletli ve şerefli bir tutum sergiledi'

Zuhri, "Türkiye'deki Müslümanların da Kudüs'de hakları var, iddia edecekleri toprakları vardır. Bugün sizlere sesleniyorum, topraklarınızın işgal edilmesine, memleketinizin Yahudilerin ayakları altında ezilmesine izin verecek misiniz? soruyorum sizlere. Şunu bilin biz Filistin'de Hamas olarak çok büyük bir güce karşı direniş gösteriyoruz. Ailelerimizi, liderlerimizi, çocuklarımızı, Kudüs uğruna şehit verdik. Filistin'in kurtuluşu için mücadele edeceğiz." dedi.

Amerika'nın baskısına rağmen Türkiye'nin onurlu duruş sergilediğine vurgu yapan Zuhri, "Amerika'nın tehditleri ve uygulamış olduğu teröre rağmen Türkiye'nin bu tutumu asaletin, şerefin ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar asaletli ve şerefli bir tutum olduğunu gösteriyor. Türk halkının Kudüs için sokaklara çıktığını gördüğümüzde şeref duyduk. Türkiye dünyaya çok güçlü bir mesaj verdi, ancak bu mesajın durmamasını, sürekli olması Türk halkından istiyorum. Filistin toprağı nasıl ki Filistin halkına aitse aynı zamanda Türkiye'deki halkın da toprağı." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe Filistin Alimler Birliği Üyesi Muhammed Hayr Musa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA