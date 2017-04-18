Halkoylamasının ardından dünya liderlerinden tebrik mesajları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, halk oylamasının neticelenmesinin ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'a anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından "evet" çıkması nedeniyle tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.

Gün içinde sırasıyla Arnavutluk Başbakanı Rama, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Lübnan Başbakanı Hariri ve Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, halk oylamasındaki başarısından dolayı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 16 Nisan'daki halkoylamasının sonucundan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradı. Putin, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasından "evet" çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın önemi de vurgulandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı halk oylamasının sonuçlarından dolayı tebrik etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'nin, anayasa değişikliğine yönelik başarılı referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı tebrik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "IKBY Başkanı Barzani, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine yönelik yapılan başarılı referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı tebrik ediyor." ifadesine yer verildi.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Türkiye'de başarıyla gerçekleştirilen referandumdan ötürü Başbakan Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Dağr, Başbakan Yıldırım'a gönderdiği yazılı mesajla, anayasa değişikliği halk oylamasından "evet" çıkması nedeniyle tebriklerini iletti.

Mesajında anayasa değişikliğine ilişkin referandumda Türk halkının ortaya koyduğu demokratik tutumunu tebrik eden Bin Dağr, "Türk halkı, özgür iradesiyle siyasi tercihini yaptı. Sorunların ve siyasi çekişmelerin medeni bir şekilde tek çözümü olan bu demokratik tutumdan alacağımız çok dersler var." ifadesini kullandı.

Bin Dağr, Türkiye'nin, darbeci Husi ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin Yemen halkına yönelik barbarca saldırısının ardından ülkeye insani ve sağlık alanında ve siyasi çerçevede destek vermesinden övgüyle söz etti.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 16 Nisan'daki halkoylamasının sonucundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halkoylaması sonucuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Başbakan Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi.

Özgürgün, mesajında, "Türk halkının demokratik hakkını kullanarak, özgür iradesiyle sandığa gittiği referandumun saygı ve huzur ortamında sonuçlanmasından memnuniyet duydum. Anayasa değişikliği referandumu sonucunda başlayacak olan yeni dönemin Türk halkına ve bölgeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.