'Halkın iradesinin üzerinde güç olmadığına inanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm Latin dostlarımızın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını arzu ediyoruz ve dış müdahalelerin de doğru olmadığını, özellikle gerek diplomasimizin gerekse uluslararası politikamızın bir gerçeği olduğunu da ortaya koymakta fayda görüyorum. Halkın iradesinin üzerinde bir güç olmadığına inanıyor, dış müdahalelerin çoğu zaman sorunları daha da derinleştirdiğini düşünüyoruz. Temennimiz Venezuela'da son dönemde yaşanan sorunların suhuletle, diyalog ve uzlaşma ile özellikle çözüme kavuşturulmasıdır." şeklinde konuştu.