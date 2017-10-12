'Halkı doğru bilgilendirme konusunda proaktif olmamız lazım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde dün başlayan "Valiler Buluşması", bugün yapılan toplantıların ardından sona erdi.

Soylu, toplantının değerlendirme bölümünde yaptığı konuşmada, çok önemli bir dönemin içerisinde bulunulduğunu vurgulayarak 15 Temmuz'u yapanların, 15 Temmuz'u egale edecek girişimler içerisinde olabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin 2019'da yeni bir dönüşüm içerisine gireceğine işaret eden Soylu, bir kriz bekleyip Türkiye'yi eski kodlarına taşımak isteyenlerin, topyekun bir şekilde Türkiye'yi 2019'daki dönüşümden uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını, buna en önemli örneğin de 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Irak'ın kuzeyinde yapılan referandumun da böyle olduğunu düşünüyorum. Barzani'yi dünyada en iyi Türkiye tanır. Barzani'nin ne böyle bir kabiliyeti ne böyle bir gücü ne böyle bir cesareti var. Böyle bir hinliği, kurnazlığı olabilir de ama böyle bir takati olmadığını biliyoruz. Daha düne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportuna muhtaç bir adam, burasının ekonomik gücüne muhtaç bir adam, dünyaya karşı, kendisini yok etmeye karşı oluşan güçlere burasının korumasını talep eden Barzani'nin herhalde orada, bu coğrafyada çok uzun zamandır tartışılan bir konuya palaspandıras adım atmasının da tesadüf olmadığını görüyoruz. Bölge ülkeleri konusunda gerek Irak gerek İran olsun gerek Türkiye olsun bu konuya çok iyi bakmadıkları, haz etmedikleri ve bu topraklarda böyle bir harita değişiminin aslında bölge ülkeleri konusunda da büyük bir tehdit algısı oluşturduğu hepimiz açısından da malumdur."

Güvenlik açısından bazı çevrelerin Türkiye'yi zafiyete düşürmek için birtakım hamleler yapabileceği konusunda valilerden dikkatli olmalarını isteyen Soylu, her türlü sıra dışı gelişmeyi "Acaba ne oluyor?" diye irdelemek gerektiğini söyledi.

Soylu, "Özellikle toplumsal hassasiyetleri taşıyacak meselelere direkt müdahil olmalısınız. Proaktif olmakta fayda var. Yani gerek terörle mücadele olsun gerek diğer meseleler olsun, bizim, özellikle sizlerin, illerin yöneticileri olarak halkı doğru bilgilendirme konusunda proaktif olmamız lazım. Karşı taraf bir politika ortaya koyuyor. Bu politikaya karşı savunma değil, doğru bilgilendirmeye yönelik adımlar atabilmek... Karşı tarafın oynadığı toplumun memnuniyetsiz kitlesi veya kendi tabanıyla oluşturmak istediği kitlesi… Biz o kitleyi de bilgilendirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.