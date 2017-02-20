Halkalı-Sirkeci tren hattı 2018'de açılıyor

Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul Halkalı’dan Ankara’ya seyahat etme olanağı sağlayacak proje kapsamında kapatılan Halkalı- Sirkeci arası hizmet veren banliyö tren hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul Ankara arasında hizmet veren yüksek hızlı trene entegrasyonu yapılacak olan Halkalı Sirkeci banliyö tren hattı için çalışmalar devam ediyor.

Havadan çekilen görüntülerde Marmaray’dan sonra devam edecek olan yolun güzergahı net bir şekilde belli oluyor. Tren yolu üzerinde yapılan çalışmalarda gelinen son nokta havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

“2018 sonunda bu iş tamamlanıyor”

İstanbul Ankara arası yüksek hızlı tren hattının Pendik’e kadar hizmette olduğunu vurgulayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Pendik’ten Ayrılıkçeşme’ye kadar olan kısmı ve Kazlıçeşme’den Halkalı’ya olan kısmının her iki tarafında da inşaat çalışmaları hızlandı. 2018 sonunda bu iş tamamlanıyor. Halkalı’dan Kapıkule’ye yani Avrupa’ya giden YHT’yi de bu yıl içinde ihale edeceğiz" diyerek açıklamalarda bulunmuştu.

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalıya kadar uzatılması hedefleniyor. İHA