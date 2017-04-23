MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Türk milletinin 97 yıl önce egemenliği alenen eline aldığını, kaderi üzerinde tek söz ve yetkiye sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atılırken, "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” kabul ve kararıyla idare şeklinin milli iradeye dayandırıldığını anımsatan Bahçeli, "Bu itibarla 23 Nisan 1920 Türk tarihinin nirengi noktası, kritik ve stratejik bir dönümü, olağanüstü dönemidir. Ankara’da açılan ilk Meclis son yurdumuzun üzerindeki karanlık bulutları dağıtmış, katılaşan umutsuzluğu, kemikleşen kötümserliği silip atmıştır." diye konuştu.

"Meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir"

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsali olduğuna dikkati çekti.

TBMM'nin milli mücadelenin ana karargahı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM, açıldığı ilk andan itibaren milli irade ve demokrasinin kalpgahıydı, bugün de aynı tarihi vasfını ve vakur özelliğini muhafaza etmektedir. 16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Değişen hükümet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 1920 ruhu perçinlenmiş, milli egemenlik pekişmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemeli, bunu aklına dahi getirmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokağa da bırakılamayacaktır. Tarih boyunca, varlığımıza diş bileyip göz koyan zalimleri açtıkları nifak ve ateş çukuruna gömen milletimiz, tahriki ve tertibi dışarıdan yapılan sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır. Türk milleti 16 Nisan'da sandık başına giderek, meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir. Bu bir milattır, herkes için bağlayıcıdır, hukuk ve demokrasi açısından da mühürdür. Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddia ve ithamların aksine Meclisimizin fonksiyonel ve tarihsel tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır."

"Meclis dün vatana sahip çıkmıştı, gene çıkmaktadır"

Bahçeli, 23 Nisan 1920'nin ilke ve hatıralarının kendileriyle olduğunu, 23 Nisan 1920'nin hedefleri, gıpta edilecek birlik ve beraberlik şuurunun dayanakları ve amaçları olduğuna değindi.

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde TBMM'nin tarihte ilk kez bombalandığını, kurşunların millet varlığına, demokrasiye, tarihsel haklarına isabet ettiğini belirten Bahçeli, yine de Gazi Meclisin korkmadığını, taviz vermediğini, pusmadığını; Meclisten yükselen milli birlik ve dayanışma ruhunun teröristlerin, onları kumanda eden efendilerinin oyunlarını bozduğunu, saldırılarını bozguna uğrattığını bildirdi.

Devlet Bahçeli, "İlk Meclisin muhterem mebusları ne yaptıysa, bu kutlu çatı altında 15 Temmuz gecesi aynısı yapılmış ve bir destan yazılmıştır. Milletimizin tüm hassasiyet ve haysiyetinin temsil ve ifade mekanı olan Meclis dün vatana sahip çıkmıştı, gene çıkmaktadır, bundan da asla ödün vermeyecektir." diye konuştu.