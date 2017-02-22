  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantıları sürüyor

Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantıları sürüyor

10 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantıları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep'teki toplantıya katıldı.

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Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantıları sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen ve 10 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Bakan Soylu'nun başkanlığında bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri, il emniyet müdürleriyle il jandarma komutanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumdaki güvenlik konuları görüşülüyor.

Gazetecilerin toplantı öncesinde görüntü almalarına izin verilen buluşma, basına kapalı devam ediyor.

Etiketler: Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantı, süleyman soylu
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