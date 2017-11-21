Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'ndan Akar'a özür

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın konuşmasını darbeden sonra çekilmiş boğazında yara izi yer alan fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından duyurduğundan dolayı Orgeneral Akar'dan özür diledi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

“Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’i Halifax’ta ağırlamaktan gurur duyduk. Orgeneral Akar’ı tanıtmak için internet üzerinden kullandığımız fotoğrafın neden olduğu yanlış anlaşılma ve rahatsızlıktan dolayı üzgünüz.”

Orgeneral Akar, Bakan Çelik ile Foruma katılmış ve Forumda cumartesi günü konuşma yapmıştı.

Ne olmuştu?

Orgeneral Akar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı’nda alıkonulmuş, Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

Sabah düzenlenen operasyonla serbest kalır kalmaz Çankaya Köşkü'ne Başbakan Yıldırım’ın yanına gitmişti.

O sırada çekilen fotoğraf 16 ay sonra Halifax Güvenlik Forumu’nun sosyal medya hesabında yayınlanmıştı.

Skandalın sebebi ise o fotoğrafta Orgeneral Akar’ın boynunda derdest edilmesi sırasında kullanılan kemerin iziydi. Tepkiler üzerine o fotoğraf sosyal medya hesabından kaldırılmıştı.

Kaynak: AA/TRT Haber