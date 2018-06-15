Haliç’e Bilim Merkezi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan İstanbul Haliç’e Bilim Merkezi kurulacağını duyurdu.

Erdoğan, insan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezi’nin yılda 2 milyon ziyaretçi alacağını ve bilime katkı sağlayacağını belirtti.

İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak.



Vakit Bilim ve Teknoloji Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/XmS6fU2zyG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Haziran 2018

8 bin metrekarelik bir sergi alanına sahip olacak Bilim Merkezi, 3 yılda tamamlanacak ve 100 milyon liraya mal olacak.

Kaynak: TRT Haber