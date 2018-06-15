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Haliç’e Bilim Merkezi kuruluyor

İstanbul Haliç’te yıllık 2 milyon ziyaretçi alacak, insan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezi kurulacak.

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Haliçe Bilim Merkezi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan İstanbul Haliç’e Bilim Merkezi kurulacağını duyurdu.

Erdoğan, insan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezi’nin yılda 2 milyon ziyaretçi alacağını ve bilime katkı sağlayacağını belirtti.

 


 

8 bin metrekarelik bir sergi alanına sahip olacak Bilim Merkezi, 3 yılda tamamlanacak ve 100 milyon liraya mal olacak.

Kaynak: TRT Haber

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