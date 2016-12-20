Halep'ten tahliyeler yarın sona eriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, kentte tahliyelerin başladığı 15 Aralık'tan bu yana toplam 37 bin 500 kişinin bölgeden çıkarıldığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Yarına kadar tüm tahliyelerin bitirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye sınırındaki İdlib ilinde muhaliflerin kuşatmasında bulunan Hizbullah kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden de tahliyeler dün sabah saatlerinde başlamıştı.

Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğuyla önceki gün muhalifler ile rejim ve rejim yanlısı terörist gruplar arasında yeni bir mutabakat gerçekleştirilmişti. İki ülke, yeni mutabakatın garantörü olmuştu.

Mutabakat, doğu Halep ile Fua ve Kefreya'dan karşılıklı tahliyelerin yarına kadar bitmesini öngörüyordu.

"Halep'te tahliye edilmeyi bekleyen 5 bin kişi kaldı"

Halihazırda doğu Halep'te tahliye edilmeyi bekleyen 5 bin kişi kaldı. Mutabakata göre, Halep'teki süreç bittiğinde Şam'da rejim güçlerinin kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden tahliyeler başlayacak. İki bölgeden bin 500 kişinin İdlib'e nakledilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tüm tahliyelerin yarına kadar bitmesini hedeflediklerini bildirmişti.

Tahliyeleri teröristler engellemişti

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen Perşembe ve Cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak savaş suçları işleyen gruplar, Fua ve Kefreya’dan da tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.

Halep'in doğusundaki muhalif güçler ile rejim güçleri arasındaki ateşkes ilk olarak 13 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde sağlanmıştı. İki ülke, mutabakatın garantörü olmuştu. AA