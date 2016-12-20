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Halep'ten gelen yaralı sayısı 148'e ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 148 sivil Hatay'a getirildi.

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Halepten gelen yaralı sayısı 148e ulaştı

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 148'e ulaştı. Gelen yaralılardan 58'i çocuk.

Tedavisi tamamlanan 13 kişi taburcu edildi, yaralılardan 64'ü ise il dışındaki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 8'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.AA

Etiketler: Halep'in doğusundan tahliye edilenler, ağır yaralı 148 sivil, hatay
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