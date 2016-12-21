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Halepli minik Bana yaşadıklarını anlattı

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed soruları yanıtladı.

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Halepli minik Bana yaşadıklarını anlattı

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edildikten sonra soruları yanıtladı.

Halep'te neler yaşadığını sorması üzerine Bana, sürekli bombardıman altında olduklarını, evlerinin yıkıldığını anlattı. 

"En çok ölümden korkardım"

Bana, "En çok ölümden korkardım. Rüyamda hep öldüğümü görürdüm" dedi.

Kuşatma altındayken sadece pilav ve makarna yediklerini belirten Bana, "Canım hep meyve çekerdi." dedi.

"Eşarp taktım ve gizlendim, kimse beni tanımadı"

Bana, "Tahliye edilmeyi beklerken annem beni dikkatli olmam için tembihledi. Eşarp taktım ve gizlendim. Kimse beni tanımadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Bana, Türk halkına teşekkür etti.

"Halep'e dönmek istiyorum"

Bana, "Halep'e dönmek istiyorum. Orada okumak istiyorum. Çocukları eğitmek için öğretmen olmak istiyorum. Ama orada okul kalmadı" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti

Bana ve ailesi önceki gün doğu Halep'ten Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e tahliye edilmişti. Ardından Türkiye’ye getirilmişti.

Küçük kız ve annesi Fatma, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.

Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti. 

Etiketler: halepli bana, Halep, cumhurbaşkanı erdoğan, Bana Alabed
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