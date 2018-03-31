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Hakurk'ta 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlediği operasyonlarda 68 terörsistin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Hakurkta 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 10 Mart 2018'den bu yana 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısının ise 67'ye ulaştığını açıkladı.

TSK'dan sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yapılan açıklamada, "Komandolar Hakurk'u temizlemeye devem ediyor. Şu ana kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 8 adet sığınak daha imha edilmiştir. 10 Mart 2018'den bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaşmıştır" denildi.

 

 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, Kuzey Irak, Hakurk
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