  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.687
  • BIST 113232.37
    ALTIN 161.565
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari'de tuzaklanmış araç ele geçirildi

Hakkari'de tuzaklanmış araç ele geçirildi

Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, ağaçlar arasına gizlenmiş, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış araç bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride tuzaklanmış araç ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Termal kameralardan gizlemek için ağaçların arasında saklamışlar

Bu kapsamda Kayalık köyü Çeltik mezrasında 8 Şubat'ta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait 60 fişek ve şarjör, av tüfeği, 4 telsiz, 3 dürbün, 2 cep telefonu, 4 SIM kart, 3 hafıza kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Cevizli köyündeki 2 adres ile köyün kırsal alanındaki aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez ve yanmaz malzemeyle kaplı (kamuflajlı) şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış plakasız araç bulundu.

Araç, olay yerinde kontrollü imha edildi.

Operasyonda 2'si kadın 6 zanlı, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik Şemdinli ilçesindeki çalışmada, Canlıkaya yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçtaki aramada 115 av tüfeği ve buna ait 37 bin 250 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: tuzaklanmış araç, PKK, kck, Hakkari, Çukurca
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER