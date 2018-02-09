Hakkari'de tuzaklanmış araç ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Termal kameralardan gizlemek için ağaçların arasında saklamışlar

Bu kapsamda Kayalık köyü Çeltik mezrasında 8 Şubat'ta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait 60 fişek ve şarjör, av tüfeği, 4 telsiz, 3 dürbün, 2 cep telefonu, 4 SIM kart, 3 hafıza kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Cevizli köyündeki 2 adres ile köyün kırsal alanındaki aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez ve yanmaz malzemeyle kaplı (kamuflajlı) şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış plakasız araç bulundu.

Araç, olay yerinde kontrollü imha edildi.

Operasyonda 2'si kadın 6 zanlı, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik Şemdinli ilçesindeki çalışmada, Canlıkaya yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçtaki aramada 115 av tüfeği ve buna ait 37 bin 250 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA