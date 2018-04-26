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Hakkari’de terör operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya karşı yürütülen operasyonlar kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride terör operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kaymaklı Ördekli bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya karşı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

26.04.2018 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1’i ölü, 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir’in de olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kaynak: AA

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