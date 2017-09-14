Hakkari'de PKK'ya ağır darbe indirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından Zap suyu kenarına tuzaklanmış 3 anti tank roketi ve 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"14 Eylül günü ilimiz Çukurca-Hakkari karayolunun 26'ncı kilometresinde Zap suyu kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış vaziyette 3 anti tank roketi, 10 kilogram amonyum nitrat (yağ bidonlarına tuzaklanmış), 200 metre bakır kablo üzerine 10'ar metre aralıklarla yerleştirilmiş 13 adet anahtar düzeneği tespit edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kış üstlenmesine darbe

Oğul köyü yakınlarında PKK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Merkeze bağlı Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusundaki Fak Tepe'de güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyetinde, terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi için hazırladığı belirlenen mağaranın tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağarada 7 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (doçka) namlusu, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet su tankı, 3 adet akü, 500 litre benzin, 150 litre mazot, 9 adet büyük (12) kilogramlık tüp, 2 adet küçük 2 kilogramlık tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 adet ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."