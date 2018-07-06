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Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında TSK'nın 5-6 Temmuz'da düzenlediği hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride 7 terörist etkisiz hale getirildi

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