Hakkari kırsalında TSK'nın 5-6 Temmuz'da düzenlediği hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
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