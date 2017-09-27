Hakkari'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sarebatin Tepe bölgesinde operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadalere yer verildi:

"Operasyonlar neticesinde İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte Sarebatin Tepe bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı toplam 12 olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."