Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içindeki terörle mücadele operasyonlarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Hakkari Yüksekova ve Şemdinli kırsallarında, güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

TSK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu altı terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet AT-4 tanksavar silahı ile bir adet RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir.

Hakkâri Yüksekova kırsalında ve Diyarbakır Dicle’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında bir adet AK-47 piyade tüfeği ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

Kaynak: TRT Haber