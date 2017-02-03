Hakim ve savcılık iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının, sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Hakim ve savcılar hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamındaki iddianame tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları Ali Alper Saylan ve Meriç Dede, 6 Mayıs 2012'de yapılan "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve ÖSYM'nin "müşteki", eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın ise "ihbar eden" olarak yer aldığı iddianamede, sınav sorularının ÖSYM Başkanlığı bilgisayar sistemlerinden FETÖ mensupları tarafından dışarı sızdırılarak, şüphelilere ulaştırıldığı ifade edildi.

İddianamenin kabulü halinde şüpheliler "terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın sınavda usulsüzlük yapıldığı ve sorularının servis edildiğine yönelik suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermiş ancak daha sonra dosyayı resen ele alarak, soruşturmayı yeniden açmıştı. AA