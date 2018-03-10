Hakan Çavuşoğlu: Çavuşoğlu: Kürtçe yayınlarlar artık sıradan hale geldi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Hakkari'de AK Parti Siyaset Akademisi'nin konuğu oldu.

"AK Parti Türkiye'yi değiştirdi ve dönüştürdü"

Çavuşoğlu, AK Parti iktidarı ile birlikte yaşanan değişimi bu sözlerle anlattı:

"El arabasında kaset satarken Kürtçe kaset çaldığı için suçlu ilan edilen çocukların gençlerin olduğu yerden artık Kürtçe ve diğer dildeki televizyonların, radyoların kitapların yayınların sıradan hale geldiği günler. Arkadaşlar AK Parti Türkiye'yi değiştirdi ve dönüştürdü."

"Bunların başını ezeceğiz, açık ve net"

Hakan Çavuşoğlu, terörle mücadeleye de değindi, Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

"Ne yapacaktı Türkiye? Ellerini kaldırıp teslim mi olacaktı? Sivil İnsanların katline göz mü yumacaktı? Türkiye tarihinin en güçlü dönemindedir. Bunu böyle biliniz ve devam edecek. Biz kararlıyız, azimliyiz sonuna kadar devam edecek. Bunların başını ezeceğiz. Açık ve net."

Kaynak: TRT Haber