Hainler bomba yağdırdı ama pes ettiremedi

FETÖ'nün 15 Temmuz Hain darbe girişiminin ardından 2 yıl geçti ama ne yaşanan acılar unutuldu ne de yapılan hainlikler.

Darbe girişimi gecesi hainlerin ilk hedefi Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı idi.

Kalkışmanın haberini alan özel harekat polisleri hemen silah başına koştu.

Darbecilerin olduğu noktalara gitmek, o yerleri darbecilerden temizlemek için harekete geçmişlerdi ki üzerlerine hainler tarafından bomba yağdırıldı.

Tahrip gücü yüksek helyum bombası attılar

Burası ilk hedefti çünkü darbeciler kendilerine en ağır karşılığı özel harekattan geleceğini biliyordu. Çatışmayı, göğüs göğüse mücadele etmeyi göze alamaya cesaret edemeyen hainler, Gölbaşı'nda vatan evlatlarının üzerine bomba yağdırdı. Üstelik yağdırılan bombalar yüksek tahrip gücüne bağlı helyum bombalarıydı.

44 kişi şehit oldu

O geceye tanıklık eden özel harekat polisleri şehit olan arkadaşlarını bir an olsun akıllarından çıkaramıyor.

"Ben buraya vardığımda bu alan bizim şehit ve yaralı arkadaşlarımızla doluydu. Cep telefonu çalıyor ama cevap veren yok. Elektrikler kesilmişti ama hava yangının ateşi ile aydınlanıyordu."

Patlamanın şiddeti ile Özel Harekatın avlusunda taş üstünde taş kalmadı. Saldırıdan sağ çıkanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi. Ancak hainler, buna bile izin vermedi. FETÖ'cü hainler tarafından bölgeye ambulans girişine izin verilmedi.

Saldırı sonucunda 43 polis ve bir cami imamı şehit düştü.

Özel harekat polisleri, tüm bu acılara ve engellemelere rağmen göreve koştu. İşgal edilen pek çok noktayı temizledi.

Atılan bombalar 7 kahramanı şehit etti

Darbeci hainlerin hedefi sadece özel harekat değildi. Vurulan adreslerden biri de hemen yanı başındaki Havacılık Daire Başkanlığı'ydı.

Özel harekat polislerini kritik noktalara ulaştıracak olan Havacılık Daire Başkanlığı da vuruldu. Atılan bombalar 7 kahramanı şehit etti.

Amaçlarına ulaşamayınca Ankara Emniyet'ini de bombaladılar

Darbecilerin bir diğer hedefi de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Zırhlı Personel Taşıyıcılar ile gelen darbeciler, kurşunları polis ve sivillerin üzerine yağdırdı.

Ancak, vatandaşların da emniyet müdürlüğünün önüne gelmesiyle tahmin bile edemeyecekleri bir dirençle karşılaştılar. Darbeye karşı çıkanlar, hem kendilerini hem de araçlarını hainlere siper etti.

Amaçlarına ulaşamayınca tıpkı diğer noktalarda olduğu gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü de bombaladılar.

Gün ağarana dek süren mücadele, geride kayıplar bıraksa da darbecilerin amacına ulaşmasını engelledi. O gece emniyet müdürlüğündeki 2 vatan evladı şehit oldu, 51'i de yaralandı.

Binalaer yenileniyor fakat yaşananlar unutulmuyor

O gecenin üzerinden tam iki yıl geçti. Özel Harekat Daire Başkanlığı yenilendi. Yaşananlar unutulmasın diye bir anıt oluşturuldu. Şehitlerin silahları ise bir müzede sergileniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü binası ise küllerinden yeniden doğacak. Yeni binanın inşası 2 yıl içinde tamamlanacak.

Kaynak: TRT Haber