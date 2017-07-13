Hain darbe girişimi 'mega projeleri' engelleyemedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ulaştırma sektöründe hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Darbe girişiminin ardından 20 Ağustos 2016'da temeli atılan Çamlıca Kulesi ile İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan kulelerin kaldırılmasını amaçladıklarını belirten Arslan, birinci aşamada bölgede sadece TRT kulesinin kalacağını ve İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını söyledi.

Arslan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul Boğazı'na inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (YSS) 26 Ağustos'ta hizmete açıldığını ve "dünyanın en geniş köprüsü" unvanına sahip olduğunu hatırlatarak, köprünün bin 408 metre açıklık ve 2 bin 164 metre toplam uzunluğuyla "üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü" özelliğini taşıdığını bildirdi.

Dağları dize getiren tünel

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin, bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getirdiğini anlatan Arslan, "Biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünelle özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor." diye konuştu.

Deniz altında en derinden geçen tünel

Arslan, "vizyon proje" olarak değerlendirilen Avrasya Tüneli'nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) 20 Aralık'ta açılışının yapıldığını anımsatarak, bu yapının dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterildiğine işaret etti.

Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin dünyada deniz altında en derinden geçen tünel olduğunu ifade eden Arslan, 14,6 kilometre toplam uzunluğa sahip projenin, deniz altından geçen kısmının 3,4 kilometreyi bulduğunu bildirdi.

"Tarihi İpek Yolu canlanıyor"

"Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin yıl sonunda hizmete açılmasının hedeflendiğini anlatan Arslan, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük projeyle hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınabileceğini dile getirdi.

"Türkiye'de yapılmış en büyük proje"

Arslan, İstanbul'un Avrupa yakasında, Yeniköy ile Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz sahil şeridindeki 76,5 milyon metrekare alana yapılan havalimanında çalışmaların hızlandırıldığını belirterek, "Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Yeni Havalimanı'nda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor, inşaatının yüzde 55'i tamamlandı." diye konuştu.

Mega projenin güzergahı için çalışmalar başladı

Bakan Arslan, "mega proje" olarak adlandırılan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi için karada ve denizde derin sondaj çalışmalarının başlatıldığını belirterek, söz konusu çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Dünyanın ikinci en uzun çift tüplü tüneli hizmete giriyor"

Arslan, tamamlandığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Ovit Tüneli'nin önemine de dikkati çekti.

Ovit Dağı Geçidi'nin Rize ile Erzurum'u birbirine bağladığını, İkizdere-İspir mevkisindeki Ovit Tüneli tamamlandığında yolun 12 ay boyunca açık kalacağını ve aradaki mesafenin 3,8 kilometre kısalacağını dile getiren Arslan, bağlantı yollarıyla 17,3 kilometre uzunluğa sahip olacak tünelin bölgeye yıllık 60 milyon lira ekonomik katkıda bulunması beklediklerini söyledi.

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı"

Bakan Arslan, dünyada kıtaları aşan projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde atıldığını hatırlatarak, "Cumhuriyetin 100. yılını taçlandırmak için ayak açıklığı 2 bin 23 metre olarak belirlenen köprü, ayak açıklığı bakımından dünyanın en uzunu olacak." ifadesini kullandı.

Köprü ve 100 kilometrelik otoyolun 2023'te hizmete açılmasının hedeflendiğini ve toplam uzunluğunun 354 kilometre olacağını belirten Arslan, "Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek." diye konuştu.

Bakan Arslan, tüm bunlara bakıldığında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından köprülerden otoyollara, havalimanlarından tünellere kadar pek çok projenin tamamlandığını belirterek, "FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında ulaştırma alanındaki 'dev projeler' hız kesmeden devam etti." dedi.