'Habur'un kontrolü için gerekirse güç kullanırız'

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber el-Alevi, Habur Sınır Kapısının gerekirse güç kullanabileceklerini belirterek, "Tatbikat buna bir hazırlıktı. İki ülke arasında yeni bir sınır kapısı açma meselesini de konuşuyoruz." dedi.

Alevi, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım'ın, Bağdat'ı ziyareti için çalışma yürütüldüğünü dile getiren Alevi, "İki hükümet de yüzyüze görüşmeye ihtiyaç duyuyor. Bu ziyarette sadece referandum değil aynı zamanda önemli ikili ve bölgesel konular da görüşülecek." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gayrimeşru referandumuna ilişkin görüşlerini paylaşan Alevi, Irak hükümetinin başından bu yana bunun anayasaya aykırı olduğunu söylediğini, diğer ülkeler ve uluslararası camianın da referanduma aynı şekilde tavır aldığını hatırlattı.

Referandumun iptal edilmesi ve Barzani yönetiminin tekrar masaya oturması için bazı adımlar atacaklarına yönelik açıklamalarını da hatırlatan Alevi, bazı ülkelerin de bu adımlara destek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

IKBY'nin 18 aydır merkezi hükümetin rızası olmadan petrol ve gaz ihracatı yaptığını belirten Alevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya ilişkin açıklamalarının Barzani üzerinde baskı yarattığına inandığını söyledi.

Büyükelçi Alevi, referandumun ülkedeki Kürtler üzerinde olumsuz etki yaratmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Alevi, Bağdat ile Türkiye arasındaki petrol alışverişiyle ilgili ise "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. Taslaklara kısa süre içinde son şeklinin verileceğini umuyorum." ifadesini kullandı. İki ülke için kazan-kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umduklarını anlatan Alevi, bu mutabakatın sadece petrol ve doğalgaz konusunda değil aynı zamanda elektrik ve enerji alanlarında da işbirliği şemsiyesinin güçlenmesini temsil edeceğinin altını çizdi.

"İki ülke arasında yeni bir sınır kapısı açma meselesini de konuşuyoruz"

Alevi, Irak hükümetinin Habur kapısının kontrolü için Türk hükümeti ile oldukça yakın çalıştığını belirterek, "41 kişiyi sınır kapılarında görevlendirdik. Kapının kontrolü için gerekirse güç kullanırız. Tatbikat buna bir hazırlıktı. İki ülke arasında yeni bir sınır kapısı açma meselesini de konuşuyoruz." şeklinde konuştu. Büyükelçi Alevi, yeni sınır kapısı açılmasına sadece referandum meselesinden ötürü değil aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmek için de ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Gelecek aylarda bu konudaki somut adımları göreceğiz." diyen Alevi, geçmiş yıllardan bu yana iki ülke arasında yeni sınır kapıları açılması için tartışmalar olduğunu, bunun iki hükümetin de ortak çıkarına olacağını belirtti.

Başika meselesinin Türkiye ile güvenlik, askeri ve istihbarat konularında işbirliğinin gelişmesini önlediğini dile getiren Alevi, bunun çözülmesi halinde iki ülkenin de ihtiyacı olan işbirliklerinin hayata geçirileceğini vurguladı.

Alevi, Ankara'dan beklentilerinin ne olduğuna yönelik soruya, merkezi hükümetin atacağı 3 adımın bulunduğunu, bunlardan ilki olan uçuşların durdurulmasının hayata geçirildiğini hatırlattı. İkinci adımın da Habur Sınır Kapısı olduğunu, bu nedenle 41 yeni çalışan alındığını ve sınırda tatbikat yapıldığını kaydeden Alevi, üçüncü adımın da petrol ve gazı durdurmak olduğunu, bunun nasıl yapılacağının da hala iki taraf arasında görüşüldüğünü söyledi.