Güvenlik korucuları 7/24 görev başında

Mardin'de terör örgütü PKK'yla mücadelede etkin rol alan güvenlik korucuları, Kurban Bayramı'nı nöbet yerinde geçiriyor.

Mardin-Diyarbakır karayolunda geçici nöbet noktalarında görev yapan güvenlik korucuları, terör örgütünün olası saldırılarına karşı 7 gün 24 saat görevinin başında. Terörle mücadelede 30 yılı aşkın süredir etkin bir mücadele sürdüren ve Kurban Bayramı'nda da vatan için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan güvenlik korucuları, ilk bayramlaşmayı ailelerinden önce nöbet tuttukları görev arkadaşları ile yapıyor.

Vatandaşın huzuru için kahramanca mücadele etmekten geri durmayan korucular, bayramda da vatan için görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, nöbet noktasını ziyaret ederek korucuların bayramını kutladı ve onlara baklava ikram etti.

"Vatanımız, bayrağımız, toprağımız için koruculuk yapıyoruz"

Korucubaşı İsmail Gölbaş, yaptığı açıklamada, 24 yıldır koruculuk yaptığını ve terörle mücadeleden gurur duyduğunu söyledi.

Hastalıkta, sağlıkta, bayramlarda ve özel günlerde de "Görev kutsaldır" deyip silah başına geçtiklerini aktaran Gölbaş, şöyle dedi:

"Vatanımız ve milletimiz için gerekirse canımızı feda ediyoruz. Biz maaş için korucu olmadık. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız için koruculuk yapıyoruz. Görevimizle gurur duyuyoruz. Bayramda görevimizin başındayız. Bugün görevdeyiz. Allah'ın izniyle yarın diğer grupla değişeceğiz. Yarın sabah gidip ailelerimize bayramlaşacağız."

Bu bayramda da nöbette olduklarını, her bayramda ilk bayramlaşmayı nöbet tuttukları görev arkadaşları ile yaptıklarını anlatan Gölbaş, "İlk bayramlaşmayı buradaki arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz." dedi.

Korucu İkbal Gubin de 11 gün önce ameliyat olduğunu, ameliyatın ardından 4 gün sonra da göreve başladığını kaydetti.

Görevlerinin kutsal olduğunu ifade eden Gubin, "7-24 burada görev yapıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte göreve geldiğimiz zaman bundan gurur duyuyoruz. Asla görevimizi ihmal etmiyoruz. Vatanımızı çok seviyoruz. Yaz kış demeden 'görev kutsaldır' deyip görevimizi sürdürüyoruz. Bayramda da görevdeyiz." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir evde anne ve babasıyla bayramlaşamadığını aktaran Gubin, ilk bayramlaşmayı her zaman görev arkadaşımla ile yaptığını sözlerine keledi.

"Milyon bayram da olsa canımız feda olsun bu vatana"

Korucu Aslan Olgaç ise daha önce gönüllü olarak yaptığı koruculuğu geçen yıldan itibaren kadrolu sürdürmeye başladığını söyledi.

Ailesinden uzak bir bayram geçirdiğini anlatan Olgaç, "Bu vatana, bu devlete feda olsun. Vatanıma canım feda." diye konuştu.

Kutsal bir görev yapmanın bilincinde olduklarını, bunu gururla sürdürdüklerini ifade eden Olgaç, bu kutsal görevi yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Olgaç, "Bir bayram değil, bin bayram değil milyon bayram da olsa canımız feda olsun bu vatana. Buradan bütün korucu arkadaşlarımızın da bayramını kutluyorum." dedi.

Federasyon Başkanı Orhan Kandemir de Kurban Bayramı dolayısıyla korucuları yerinde ziyaret ettiklerini, korucuların gece gündüz ve yaz kış demeden 24 saat görevinin başında olduğunu, vatan için elleri tetikte beklediklerini aktardı.

Güvenlik güçleri ile 30 yılı aşkın süredir terörle etkin bir mücadele yürüttüklerini anımsatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizle birlikte terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede 2 bine yakın şehidimiz, 2 binden fazla gazimiz oldu. Teröre karşı bu dik duruşumuzdan kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Korucular hiçbir zaman terörle mücadele geri adım atmamıştır, hiçbir zaman da atmayacaktır. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam edeceğiz."

Kandemir, korucuların güvenlik güçleri ile beraber her zaman ve her şartta görev yaptığını ve yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.