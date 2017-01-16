Güvenlik güçleri teröristlere nefes aldırmıyor

Türkiye genelinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 9-15 Ocak tarihlerinde yürütülen 222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 40 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yurt genelinde geçen hafta güvenlik güçlerince 222 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirilirken, 6 örgüt mensubu sağ yakalandı. 3 terör örgütü üyesi de teslim oldu.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alınan 419 kişiden 40'ı tutuklandı. Operasyonlar kapsamında teröristler tarafından kullanılan 23 sığıınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. Patlayıcı yapımında kullanılan 130 kilogram madde ile 19 el bombası, çeşitli çaplarda 19'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 103 silah ele geçirildi.

Terörün finansman kaynaklarının önlenmesine yönelik 12 ilde 15 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 186 kilogram eroin, 872 kilogram esrar, 57 kilogram afyon, 45 bin 145 uyuşturucu hap, 10 kilogram uyarıcı madde, 6 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 milyon 699 bin kaçak sigara, 36 bin 65 litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 779 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 72 kişiden 15'i, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda da yakalanan 839 zanlıdan 405'i tutuklandı.