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Güvenlik güçleri sınırda 2 bin 235 kaçak yakaladı

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 bin 235 kişiyi yakaladı.

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Güvenlik güçleri sınırda 2 bin 235 kaçak yakaladı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Suriye'den 2 bin 98, Irak'tan 7 ve İran'dan 3 kişi, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçme girişiminde bulunurken yakalandı.

Müdahaleler sırasında Irak sınırında 3 av tüfeği, 4 av fişeği, 33 giyim ve gıda malzemesi, İran hududunda ise 8 bin 950 paket sigara ele geçirildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye teşebbüs eden 127 kişi hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçakla, Ordu Devlet Hastanesindeki donörden alınan organ, nakil yapılmak üzere Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan bir hastaya ulaştırıldı. AA

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, güvenlik güçleri, kaçak, suriye
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