Güvenlik güçleri, Nusaybin'i teröristlere dar etti

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonunda, 4 terörist ölü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli Mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

"Operasyonda çok sayıda sığınak, barınak ve deponun bulunduğu Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda şu ana kadar üst düzey 4 terör örgütü mensubu silahları ile ölü olarak ele geçirilmiştir." denilen açıklamada, operasyonda bir polisin de yaralandığı belirtildi.

Hukuki kurallar içerisinde sürdürülen bu faaliyetlerde devletin ve milletin birliğine ve huzuruna kasteden ve 5 aydır takip edilen terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonda çok sayıda silah, roketatar, roket, mühimmat, füze, patlayıcı, patlayıcı düzenekleri, haberleşme ve elektronik cihazlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Teröre karşı yürütülen mücadelede menfi algı oluşturmak maksadıyla, sosyal medya, bazı basın yayın organları, bazı kişiler ve sözde sivil toplum örgütlerince güvenlik güçlerimizi karalayıcı ve iftira niteliği taşıyan yayınların yapıldığı görülmektedir. Bölgedeki operasyonlar hukuk devleti kuralları çerçevesinde yürütülmekte olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ön planda tutularak her türlü ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmektedir."