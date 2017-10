Güvenlik güçleri Eylül'de PKK'ya nefes aldırmadı

Güvenlik güçleri, ülke genelinde eylül ayında düzenlediği operasyonlarda kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK'ya göz açtırmayarak, 222 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, şu sıralar kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik sonbaharda da yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve yaz aylarında kırsalı PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, sonbahar döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi.

222 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensuplarının 1-30 Eylül'deki saldırılarında 15 güvenlik görevlisi şehit oldu. İşçilerin de aralarında bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiği terörist saldırılarda 11 sivil de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 30 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Eylül ayında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 222 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 163 zanlıdan aralarında avukatların da bulunduğu 106'sı tutuklandı.

Eylül ayında da kırsalda teröristlerin peşini bırakmayarak örgüte ağır darbe indiren güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Tunceli'de hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "Aranan teröristler" listesinin gri kategorisinde yer alan örgütün bölgedeki sözde sorumlularından olduğu belirlendi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki konvoyuna saldırı düzenleyen Göksel Tiryaki olduğu tespit edildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün Nazımiye ilçesi sözde üst düzey sorumlularından "Yılmaz Amed" kod adlı Bayram Yılmaz olduğu anlaşıldı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Dersim Ferhat" kod adlı sözde Dersim eyalet sorumlusu Burak Aydemir olduğu öğrenildi.

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 2011'de BDP Nusaybin İlçe Başkanlığı yapan Ali Damar olduğu tespit edildi.

Teslim olan teröristler "ağır kayıp" verdiklerini itiraf etti

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin itirafları güvenlik güçlerince yürütülen müşterek operasyonlarla teröre göz açtırılmadığını gözler önüne serdi.

Teröristler itiraflarında, "Son dönemdeki operasyonlarda her bölgede her alanda ciddi anlamda kayıplar var. Bu kayıplar da üst düzey mesela saha ve bölge sorumluları da oluyor. Çok fazla kayıp veriyorlar. Halk desteği şu dönemde kesilmiş. Katılımlar sıfır diyecek kadar az. Son dönemde kayıpları çok oldu. Birçok kişi telsiz dinlemiyordu, çünkü sürekli, 'Bizimkiler öldürülüyor' deniyordu. Artık psikolojik olarak bir çöküntü vardı. Operasyonların yoğun olması birçok şeyi beraber getiriyordu. Hem erzak hem su sıkıntısı hem cephane... Her şey sıkıntı olunca oradakiler büyük psikolojik bunalım yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında öne çıkan bazı terör olayları

- Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde 3 Eylül’de sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker şehit oldu.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 Eylül'de enerji nakil hattında çalışan işçilere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

- Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında 8 Eylül'de, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

- Mardin'de 18 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit düştü.

- Hakkari'nin Buzul Dağı bölgesinde 21 Eylül'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 22 Eylül'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 Eylül'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker ile bir işçi şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 25 Eylül'de, PKK'lı teröristlerce atılan havan mermisinin Suriyelilerin bulunduğu alana düşmesi sonucu Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 25 Eylül'de, PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

- Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında 26 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 30 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit olduğu, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.