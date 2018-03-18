Güvenlik güçleri Afrin'i mayınlardan temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bu sabah terörden arındırılan kent merkezindeki stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.
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Sivillerin alandan uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın detektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak kentin ana arterleri ve bazı mahallelerinde çalışmalara devam ediyor.
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EYP’ler kontrollü olarak imha ediliyor
Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor.
Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettiği binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, çalışmaların bir süre devam edeceğini aktardı.
Siviller dönmeye başladı
Bu arada, terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller de kent merkezine dönmeye başladı.
Kaynak: AA