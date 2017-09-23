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Buradasınız : » » 'Güvenliğimizi tehdit eden riskler halen aktiftir'

'Güvenliğimizi tehdit eden riskler halen aktiftir'

Canikli, "Fırat Kalkanı Operasyonu'yla, terör örgütü kontrolündeki siyasi yapılaşmanın kalbine hançer saplanmıştır. Güvenliğimizi tehdit eden bu riskler halen aktiftir." dedi.

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Güvenliğimizi tehdit eden riskler halen aktiftir

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Suriye ve Irak tezkeresi görüşmelerin yaptığı konuşmada, "TBMM'nin hükümetimize vermiş olduğu yetkiyle gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu'yla Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen, terör örgütü kontrolündeki siyasi yapılaşmanın kalbine, çıkarılamayacak bir hançer saplanmıştır. Güvenliğimizi tehdit eden bu riskler halen aktiftir ve bu tezkere ile talep edilen yetkilere ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

IKBY'deki referandum

IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum hakkında Milli Savunma Bakanı Canikli, "Bu referandum kararı ve uygulaması, zincirleme reaksiyonlara yol açabilecek, böyle bir sorumsuz adım bölgede önü alınamaz bir yangına neden olabilecektir. Zaten şu anda Suriye'de küresel güçler arasında zaman zaman çok tehlikeli yakınlaşmaların olduğunu biliyor ve görüyoruz. Böyle bir çalışma, böyle bir referandumdan sonra bu tehlike, çok daha görülür ve yakın hale gelebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Canikli şunları söyledi:

"Çok hassas ve kırılgan dengeler üzerine kurulu bir yapıda bir tuğlanın dahi oynatılması, yerinden çekilmesi tüm dengeleri bozacak, yeni kin, nefret, çatışma tohumlarının atılmasına neden olacaktır ve ne zaman biteceği tahmin edilemeyecek ve küresel ölçeğe taşınma ihtimali olan çatışmaları da beraberinde getirecektir."

Milli Savunma Bakanı Canikli, "İnsan hakları kılıfı altında teröre destek vermeye çalışılması, kabul edilemez. Korkunun ecele faydası yok. SİHA'larımızla ve diğer bütün ürünlerimizle, yerli ürünlerimizle silahlı ve silahsız tüm teröristlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: nurettin canikli, referandum, tezkere
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