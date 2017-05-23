'Gürcistan'daki FETÖ meselesini takip edeceğiz'

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği Gürcistan'da konakladığı Radisson Blu Otel'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Gürcistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısının 2'ncisini gerçekleştirmek üzere Tiflis'te olduklarını belirten Yıldırım, yapılacak toplantının Gürcistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı gösterdiğini vurguladı.

Yıldırım, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Hattı, TANAP Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ı birlikte davranan bir koridor haline getirdiğine değindi.

Bu projelerden TANAP’ın devam ettiğini, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda ağustos veya eylül gibi tren yürütmeye çalışacaklarını belirten Yıldırım, bu yatırımların bölgedeki iş adamları için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Demiryolu projesine, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin katılacağına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu ülkeler de projenin doğal ortakları konumunda. Gürcistan ile hem seyahat kolaylığı var hem ticaretimiz gelişiyor. Hemen hemen hiçbir sorunumuz yok desek yanlış olmaz. Uygulamalarla ilgili zaman zaman fiziki imkanların yetersizliğinden kaynaklanan problemler yaşanıyor. Sarp Sınır Kapısı'nı yeniden inşa ediyoruz."

Yıldırım, Türkiye'den Gürcistan’a birçok iş adamının gelip burada iş tutmasının, ülkenin bayrağını dalgalandırmasının gurur verici olduğunu bildirdi.

"O dert sadece sizin değil bizim de derdimiz"

Bu durumun Türk insanının ne kadar inisiyatif alabildiğini ve ne kadar girişimci olduğunu gösterdiğine belirten Yıldırım, şunları ifade etti:

“Başka bir ülkeye gideceksiniz oradaki bilinmezlere rağmen iş kuracaksınız. Bu, doğrusu takdirin üzerinde bir gelişme. Bizim görevimiz de tabii ki sizin sorunlarınızı çözmek, beklentilerinizi karşılamak, işlerinizi daha da geliştirmenizi sağlamak. İyi komşuluk içinde olduğumuz Gürcistan ile ülkemizin her alanda ilişkilerinin iyi düzeye çıkmasını sizler sağlıyorsunuz. Sadece siyasi, diplomatik düzeyde değil iş aleminde bulunan sizler, dostlukların geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi için çok büyük bir vazife görüyorsunuz. Diğer yandan da olumsuzluklar gelişirse bu da yine sizin ilişkilerinizden kaynaklanabilir. Bu bakımdan yaptığımız iş bizim için ne kadar gurur vericiyse de aynı zamanda ülkemizin itibarının korunması bakımından da aynı derece ehemmiyete sahip. Son 15 yıllık iktidarımız döneminde meselelere diplomatik düzeyle, sınırlı klasik devlet bakışıyla bakmadık. 'İş adamı da bizim bürokrat da bizim, ayrısı gayrısı yok' dedik. Sizin burada bir derdiniz varsa o dert sadece sizin değil bizim de derdimiz. Bir projeniz varsa o proje de bizim projemiz."

Yıldırım, ilişkileri geliştirmenin sadece diplomasi seviyesinde olmasının mümkün olmadığına işaret ederek, bu ülkede bir vatandaşın ayağına taş değse bunun büyükelçinin sorumluluğunda olacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde kendisini arayan kişinin Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili olduğunu da belirtti.

"FETÖ'nün her yerde olduğu gibi burada da faaliyetleri var"

Kvirikaşhvili ile aynı dönemde ulaştırma bakanlığı yaptıklarını, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinde birlikte çalıştıklarını anımsatan Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Kvirikaşhvili o günlerde Türkiye'yi ziyaret edecekti, tam da darbe girişimi oldu. 'İsterseniz ziyareti erteleyebiliriz.' dedik. ‘Hayır, özellikle geleceğim bu konudaki dayanışmamı bizzat gelerek göstermek istiyorum.' dedi. 19 Temmuz'da geldi ve darbeden 4 gün sonra dayanışma içinde olduğunu, bu alçak darbe girişiminde Türkiye’nin yanında olduğunu açık bir şekilde bizimle, milletimizle paylaştı. Biz o günleri unutamayız. FETÖ'nün her yerde olduğu gibi burada da faaliyetleri var. Özellikle eğitim alanında okulları var. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istedik. Biz bu meseleyi takip edeceğiz."

Yıldırım, Gürcistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1,4 milyar dolar civarında bulunduğunu belirterek, ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine olduğunu söyledi.