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Gürcistan Başbakanı Bakhtadze'den Başbakan Yıldırım'a tebrik telefonu

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım'ı kutladı.

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Gürcistan Başbakanı Bakhtadzeden Başbakan Yıldırıma tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım ile Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze telefonda görüştü. Bakhtadze, 24 Haziran seçimlerinde elde edilen başarıdan dolayı Yıldırım'ı tebrik etti.

Yıldırım da Başbakanlık görevine yeni atanan Bakhtadze'ye tebriklerini yineledi. Görüşmede, TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi önemli bölgesel projeler gündeme geldi.

İki lider, Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik iş birliğinin önümüzdeki dönemde geliştirilerek daha da ilerletilmesi yönündeki ortak iradeyi bir kez daha teyit etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Başbakan Binali Yıldırım, 24 haziran seçimleri
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