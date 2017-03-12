Gurbetçilerimizin Hollanda tepkisi

Hollanda'da yaşanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konsolosluğa gitmesine oluşturulan engeli gurbetçilerimiz protesto etti.
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