Günübirlik kiralanan evlere sıkı denetim

Günübirlik kiralanan evlere yönelik değişikliği öngören KHK'nın 22 Kasım 2016 tarihinde çıkarılmasının ardından bu tür tesisler polis tarafından mercek altına alındı.

2 aylık süre içerisinde yapılan denetimler sonucunda, günübirlik kiralandığı tespit edilen 2 bin 802 işletmeden bin 20'si kayıt altına alınırken, 214'ü ise kapatıldı. Günübirlik kiralandığı belirlenen 327 tesise ise 476 bin 485 lira idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlar uyarıldı

Emniyet yetkilileri, bu kapsamda günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan, saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemi'ne dahil olarak kimlik bildiriminde bulunmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan düzenleme

OHAL kapsamında 22 Kasım 2016'da yürürlüğe giren 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2'nci maddesine "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklenerek, yapılan değişiklik doğrultusunda bu tür yerlerin kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştı.

Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası öngörülmüştü. AA