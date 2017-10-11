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Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

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Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı başladı

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı başladı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria da katıldı.

Toplantı için aralarında Canikli'nin de bulunduğu katılımcılar, Hilton Oteli'nde hazırlanan salonda bir araya geldi.

Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria, salona gelişinde gazetecilere, Gürcistan'ın ilk defa söz konusu toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Toplantıya 16 ülkeden temsilcinin geldiğini belirten Izoria, benzer organizasyonların bölgeye ve özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı'nın da yarın düzenleneceğini dile getiren Izoria, konferansa NATO görevlilerinin de katılacağını bildirdi. Konferansta bölge ve dünya genelinde yaşanan sorunları da ele alma fırsatı bulacaklarını anlatan Izoria, bölgedeki güvenlik faaliyetlerinin güçlendirilmesinin de konferanstaki bir diğer konu olacağını kaydetti.

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, 2 oturum şeklinde yapılacak. Toplantı kapsamında katılımcılar "aile fotoğrafı" da çektirecek. Toplantıda, bölgede güvenlik ve barışın yanı sıra NATO ile entegrasyon süreci de ele alınacak.

Etiketler: Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, milli savunma bakanı nurettin canikli
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