'Güneydoğu Asya ülkelerini yeni pazarımız olarak görüyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma ilişkin "Ortadoğu'da Müslümanlar, halklar bu kadar çok bölünme, ayrışma içindeyken buradan istifade eden en önemli ülke İsrail'dir." dedi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22'nci Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Çıngdu kentinde olan Bakan Kurtulmuş, TRT ve AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Ortadoğu'da Müslümanlar, halklar bu kadar çok bölünme, ayrışma içindeyken, buradan istifade eden en önemli ülke İsrail'dir. İsrail kendi güvenliğini çok daha güçlü şekilde teminat altına almış oluyor. Bölgenin bu paramparça yapısı maalesef bölgede en çok İsrail'i güçlendiriyor. Dolayısıyla herkesin bunu düşünmesi lazım." diyerek Suriye, Irak ve Yemen'deki bölünme ve ayrışmaların sonucundan da İsrail'in kazançlı çıktığını belirtti.

Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Lütfen bu referandum ya da Ortadoğu'da yeni ayrışma hesabı içinde olanlar şu soruyu sorsun; 'Bu kadar çok ayrışma, bu kadar çok bölünme kimin işine yarıyor?' Bu bölünmelerden kim istifade ediyor? Kim daha fazla stratejik birtakım avantajlar elde ediyor.? Cevabı son derece açıktır... Biraz daha eskiye gidersek Lübnan'daki iç savaşı kim kazandı? Cevabı çok açıktır... Lübnan'daki iç savaşı İsrail kazanmıştır."

Suriye'deki vekalet savaşlarını da bölge halklarından hiçbirinin kazanamayacağı vurgulayan Kurtulmuş, "Dolayısıyla bu referandumun Irak'ın kuzeyindeki Kürt dostlarımıza da hiçbir faydası olmayacağını bir kere ifade etmek istiyorum. Biz bu referandumun Kuzey Irak'taki dostlarımıza da bir faydası olmayacağını başından beri söylüyoruz." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Ortadoğu halklarının tamamının, kısa vadeli siyasi çıkarlar uğruna attığı adımların kendilerine son derece olumsuz şekilde geri döndüğünü görmesi gerektiğini ve Ortadoğu'da yakın tarihte meydana gelen ayrılma ve bölünmelerin hiçbirinin bölge halkına faydası olmadığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, bölgede çok sayıda ayrışmanın, çok sayıda bölünmenin yaşandığı bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek Birinci ile İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'tan sonraki gelişmelerde bütün dünyada birleşme, bütünleşme yolunda birtakım fikirler geliştiğini ancak Ortadoğu'nun, halklar arasında kavgaların, çatışmaların yaşandığı bir bölge haline getirildiğini kaydetti.

"Bölge halklarının geleceği, parçalanmayı değil bütünleşmeyi zorunlu kılıyor"

Kurtulmuş, "Türkiye'nin ulusal menfaatlerinin ötesinde, bölgedeki bütün halkların geleceği, daha fazla dağılmayı, daha fazla parçalanmayı değil, daha fazla bütünleşmeyi zorunlu kılıyor." ifadesini kullanarak "Bu, Kürtler, Türkler, Araplar ve Acemler için de en hayati zorunluluktur. Herkesin bunu tekrar gözden geçirmesi lazım. Nasıl daha fazla ayrılırız değil, nasıl olur da bu ayrılıklarımızı hızla kapatıp, daha çok iş birliği yaparız, bütünleşiriz bunun üzerinde durmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu referandumu yapacak olanları bir kez daha uyarmayı kendinelerine vazife olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunun hakikaten o bölge halkı için bir faydası olmayacaktır. Bunu yeniden düşünmeleri ve bu sevdadan vazgeçmeleri gerekli. Bu referanduma kimlerin destek verdiğini görürseniz zaten bu söylediklerimin ne manaya geldiği çok daha açık bir şekilde görülmüş oluyor. Bu referanduma destek verenlerin hiçbirinin bölge halkları üzerinde de çok olumlu rüyalar gördüğünü, olumlu hesapları olduğunu zannetmeyelim."