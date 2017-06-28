Güneydoğu adeta sıcaktan "kavruluyor"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentleri arasında yer alan Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki hava sıcaklıkları gün içerisinde 40 dereceyi aştı.

Bölge genelindeki hava sıcaklıkları özellikle önceki günden bu yana 2 ila 5 derece arasında artış kaydetti.

Bu kapsamda Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 44 derece ölçüldü. Nemin yüzde 50 olarak ölçüldüğü kentte hissedilen sıcaklık ise 48 derece olarak kayıtlara girdi.

Bölgenin sanayi ve ticaret merkezi konumunda bulunan Gaziantep'te de benzer bir durum ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü kentte, nem oranının yüzde 50'lere ulaşmasıyla beraber hissedilen sıcaklık 46 dereceye ulaştı.

Meteoroloji kayıtlarına göre termometrelerin 41 dereceyi gördüğü Adıyaman'da ise nem oranı yüzde 70 seviyelerine çıktı. Bu nedenle hissedilen sıcaklığın 48 dereceye ulaştığı belirtildi.

Termometrelerin 41 dereceyi gördüğü Kilis'te ise nem oranı yüzde 50 olarak ölçüldü.

Kentler boşaldı

Hava sıcaklıklarının da artmasıyla beraber, bayram tatili bittiği gün olmasına rağmen bölge genelindeki cadde ve sokaklarda sakinlik dikkati çekti.

Sokakların adeta boşaldığı Gaziantep'te az sayıda vatandaş parklarda serinlemeye çalışırken, bazı çocuklar da yasak olmasına rağmen süs havuzlarında eğlendiler.

Şanlıurfa'da sıcaklar bunalttı

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, hissedilen sıcaklığın 48 dereceyi bulmasıyla çocuklar, sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Kentte sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar, park ve bahçe gibi alanlarda vakit geçirirken, kırsal alanlarda yaşayan çocuklar ise boğulma tehlikesini göz ardı ederek serinlemek için sulama kanallarını tercih ediyor.

Yapılan uyarı ve alınan önlemlere rağmen bağlantı köprülerinin korkuluklarını aşan çok sayıda çocuk, buradan atlayarak kanalda yüzüyor.

Havaların ısınmasıyla kanal sezonunu açtıklarını dile getiren çocuklar, yüzmeyi küçük kanallarda öğrendiklerini, daha sonra da kısmen daha büyük kanallarda kulaç atmaya başladıklarını anlattı.

Serinlemek için günlerinin büyük bir kısmını burada geçirdiklerini ifade eden çocuklar, bu tehlikeli yöntemi tercih etmemeleri için ise mahallelerine havuz yapılmasını istiyor.

Kent merkezindeki çocuklar ise Büyükşehir Belediyesince farklı mahallelerde yaptırılan havuzlarda ücretsiz yüzerek serinliyor.