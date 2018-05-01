Güney Kore Büyükelçisi Choi: Cumhurbaşkanının ziyareti ortaklığımızı somutlaştıracak bir fırsat

Büyükelçi Choi Hong-Ghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi konuştu.

Güney Kore ve Türkiye arasında son dönemde üst düzey ziyaret trafiğinin çok yoğun olduğunu söyleyen Choi, Erdoğan’ın, Güney Kore’ye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez gerçekleştireceği ziyaretin önemine vurgu yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kore ziyaretinin, stratejik ortaklığımızı gerçek anlamda somutlaştırması açısından güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha üst düzeylere taşımak için de bir temel olacağına inanıyorum."

"Yakın iş birliği içindeyiz"

Türkiye ve Güney Kore arasındaki diplomatik bağın çok kuvvetli olduğunu vurgulayan Choi, "Bu sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 61'inci yılı. Bunca senedir iki ülke olarak siyasi, ekonomi ve kültür alanında çok yakın iş birliği içindeyiz." dedi.

"Kan kardeşi ülke"

Choi, iki ülkenin, çok sayıda Türk askerinin şehit düştüğü Kore Savaşı’nda gerçek anlamda birbirini tanıdığını belirtti.

"Türkiye, Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisini korumak için 8 bin kilometre uzağa asker gönderen bir ülke. Kore halkı bunu hala unutmadı ve teşekkür eder. Biz birbirimizi 'kan kardeşi ülke' olarak tanıyoruz. Şu anda da stratejik ortaklığımız mevcut."

"Türkiye ve Kore, demokrasi ve serbest ekonomiye önem veriyor"

İki halkın birbirlerine kültürel ve tarihsel anlamda sempatisi olduğuna işaret eden Choi, "Türkiye ve Kore, hürriyet, barış, demokrasi ve serbest ekonomiye çok önem veren iki ülke." dedi.

"Kore'de okumak isteyen çok Türk öğrenci var"

Türkiye'de üç üniversitede Kore Dili ve Edebiyatı bölümü olduğunu kaydeden Choi, Kore'de okumak isteyen çok fazla Türk öğrenci olduğunu dile getirdi. Yılda 12 kişiye devlet bursu verdiklerini ifade eden Choi, bu sayıyı arttırmak için çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA