Güneş Motel'de ne olmuştu?

CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti, başkentte siyasetin nabzı yükseldi. AK Partili siyasiler, CHP-İYİ Parti ittifakını Güneş Motel olayına benzetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "1978'de de Güneş Motel olayı CHP'nin sonunu getirmişti" dedi.

CHP-İYİ Parti işbirliğine Güneş Motel benzetmesi yapan bir diğer isim de AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dı.

"Yine gizli kapaklı görüşmeler ve transferler… O yüzden farklı bir Güneş Motel durumu bu."

MHP cephesinden de Güneş Motel yorumu geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili şunları söyledi:

"CHP’den 15 vekilin istifa ettirilmesi siyasetin yüz karası Güneş Motel olayının yeni bir versiyonudur."

Güneş Motel olayı

5 Haziran 1977 yılında yapılan genel seçimden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak, Meclis'te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu.

Bunun üzerine Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.

Ecevit, 12 AP vekiliyle görüştü

Fakat yerel seçimleri CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurmaya başladı.

Gizli görüşmeler sızdı

Ecevit ile 12 eski AP'li arasındaki görüşmelerin ilki 22 Aralık tarihinde Darıca'ya bağlı Bayramoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi.

Ancak görüşmelerin gizli tutulmasına rağmen basına sızması üzerine görüşmeler Florya'daki Güneş Moteller'de yapıldı.

Hükümet düştü

Ecevit 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10'u kabul etti.

CHP'nin gensorusu ile hükümet devrildi.

Kaynak: TRT Haber